“Riconoscimento giuridico e consulta quartieri”, incontro tra Donegani e il coordinamento

Gela. Aveva subito accolto la richiesta avanzata da Salvatore Ciscardi, presidente del coordinamento dei comitati di quartiere, e in serata, per circa due ore, il candidato a sindaco Miguel Donegani ha avuto un incontro con la delegazione. Il presupposto condiviso è quello di un pieno riconoscimento giuridico dei comitati di quartiere. Donegani inoltre ha sviluppato alcuni punti del programma già in gran parte illustrato la scorsa settimana, durante una presentazione ufficiale. Il gruppo “PeR” che sostiene l’ex parlamentare Ars pensa inoltre ad una vera e propria consulta dei quartieri, per avere un contatto sempre diretto tra amministrazione e città.