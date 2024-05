Ampliamento Timpazzo, Impianti Srr risponderà alla Cts: verso definizione dello studio ambientale

Gela. Come abbiamo già riferito, il progetto di ampliamento della discarica Timpazzo, con due nuove vasche (F e G), è ancora sul tavolo degli uffici regionali così come su quelli di Impianti Srr, l’in house che gestisce il sito di conferimento. A fine dello scorso anno, la commissione tecnica specialistica ha rilasciato un parere che indica diverse criticità, a partire da quelle sui vincoli ambientali che si concentrano intorno all’area della discarica. La copertura finanziaria da quasi dodici milioni di euro è prevista nella nuova programmazione Fsc 2021-2027. Proprio Impianti Srr, davanti alle richieste poste dalla commissione tecnica specialistica e dall’assessorato regionale, sta muovendo i passi per rispondere e per redigere lo studio di impatto ambientale. E’ stato individuato il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Matteo Lanza, dipendente di Impianti Srr.