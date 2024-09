Diritto allo studio negato, allo Sturzo mancano otto classi

Gela. Sono circa 160 gli studenti dell’ istituto Sturzo che ad oggi, primo giorno di scuola per l’anno scolastico 2024-2025 , non hanno ancora una classe fisica in cui potersi recare. I lavori strutturali che hanno reso inagibile il plesso di via Romagnoli dovevano inizialmente interessare solo una parte della struttura, ma così non è stato, e a fine agosto è stato comunicato al dirigente che nessuna classe dell’immobile sarebbe stata fruibile per l’inizio della scuola.

” La provicia ci ha promesso 4 classi all’istituto dell’istituto Paolo Emiliano Giudici ma ,non essendo una scuola superiore, non è provvista dei laboratori che servono agli studenti di questo istituto.”

Il dirigente ha più volte chiesto un incontro con la provincia per poter trovare una soluzione e così garantire il diritto allo studio degli studenti gelesi.