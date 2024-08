Bonus scuola, fondi regionali per le famiglie a basso reddito

Gela. Il bonus scuola 2024/2025, noto anche come bonus libri o voucher scuola, rappresenta un’importante misura di supporto economico destinata alle famiglie in difficoltà con figli in età scolastica. Questo contributo mira a sostenere il diritto allo studio offrendo buoni per l’acquisto di libri di testo.

“Per accedere al bonus, le famiglie devono rispettare alcuni requisiti, tra cui i limiti ISEE stabiliti dalla propria Regione e dal Comune di residenza- ha dichiarato l’assessore all’istruzione Viviana Altamore-L’erogazione del contributo spetta infatti alle Regioni, che definiscono le normative specifiche per l’accesso e l’importo del bonus. Perciò anche le famiglie gelesi potranno usufruire del supporto economico, nonostante la situazione di dissesto che vive attualmente il comune.”

Per accedere al bonus è necessario presentare una domanda telematica. È obbligatorio autenticarsi con l’identità digitale, utilizzando strumenti come SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica)o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Possono fare richiesta del bonus libri scolastici le famiglie con figli iscritti a scuole secondarie di primo o secondo grado, siano esse statali, paritarie o incluse nell’Albo regionale delle scuole non paritarie. Inoltre, sono comprese anche le famiglie con figli iscritti a percorsi formativi accreditati dalla Regione, che erogano percorsi triennali o quadriennali di istruzione professionale e i percorsi del sistema duale.