Disagi con l’Asp e stop sterilizzazioni in città

Gela. L’Asp di Caltanissetta sembra quasi prendere spunto dalla tela di Penelope narrata nell’Odissea sul fronte delle sterilizzazioni canine e feline in città. Se un giorno si trova la soluzione ad uno dei problemi con cui le associazioni di volontariato devono quotidianamente fare i conti, il giorno dopo si trasferisce una risorsa umana che svolgeva un ruolo fondamentale all’interno dell’organico dell’ex mattatoio. A lanciare l’allarme è Maira Pia Paruzzo,la presidente dell’associazione “Il mondo di Pluto”.

Con l’assenza del personale preposto per la calendarizzazione degli appuntamenti e la sterilizzazione degli strumenti ecco che si bloccano totalmente le gia pochissime sterilizzazioni che venivano effettuate in città. Di conseguenza vengono anche bloccate quelle prenotate da diversi mesi che per il momento non vengono neanche riprogrammate.

Il sindaco stamattina ha inviato una nota con cui sollecita l’asp a riprendere immediatamente il servizio fondamentale per la città.