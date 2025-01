Disagi Imu e Tasi, Cirignotta e Gnoffo: “Di Stefano lasci la delega e nomini un assessore”

Per i dirigenti azzurri, si moltiplicano i disagi per gli utenti. “Ci chiediamo, come è possibile che dal settore tributi del Comune escano migliaia di avvisi pazzi, chiedendo somme esose non dovute dai contribuenti? Si tratta di una vera e propria attività di accertamento vessatoria. Nonostante l’uso di software dedicati, gli errori si ripetono e costringono i cittadini a presentare istanze di autotutela o a recarsi negli uffici comunali, già sovraccarichi di lavoro. Molti – aggiungono – inviano richieste tramite Pec, ma temono di non ricevere risposta in tempo utile per evitare i ricorsi presso la Corte di Giustizia Tributaria.

Queste anomalie non solo aggravano i disagi per i destinatari, ma aumentano anche il carico di lavoro per i dipendenti comunali, impegnati a correggere gli errori. Vorremmo ricordare a noi stessi, che il settore tributi è situato al terzo piano del Palazzo di Città, difficilmente raggiungibile per anziani e diversamente abili”. Cirignotta e Gnoffo concentrano l’attenzione sul sindaco. “Il capo dell’amministrazione eviti di rilasciare dichiarazioni rassicuranti nei confronti dei cittadini, cercando in modo maldestro di scaricare su altri le responsabilità, e riconosca le inefficienze della sua amministrazione. Lo invitiamo a rimettere la delega ai tributi e a nominare un assessore che si possa occupare a tempo pieno della gestione finanziaria della città. Nel frattempo, Forza Italia propone l’aumento dei giorni di ricevimento al pubblico dell’utenza in modo da evitare lunghe attese, nonché consentire agli uffici di esaminare in tempi brevi gli avvisi contestati”, concludono.