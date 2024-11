Discariche nel territorio, al via i controlli della municipale: sequestrata vasta area in via Butera

Gela. Al via i controlli del territorio mirati al contrasto delle discariche abusive all’interno del perimetro urbano. Stamattina gli agenti della polizia municipale del nucleo Tutela e Ambiente hanno individuato una vasta area di rifiuti e ingombranti nei pressi di via Butera. Gli agenti della caserma di via Ossidiana hanno provveduto a transennare una vasta discarica a cielo aperto, segnalarla al settore Ecologia del Comune e avviare una denuncia penale in procura. Non si esclude che a farne le spese sarà il titolare dell’area interessata dai rifiuti, complice la mancanza di recinzione oltre alla presenza dei cumuli.