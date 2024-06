Disservizi idrici, “Aria Nuova” presenta un esposto: da anni denuncia inefficienze

Gela. I tanti disagi che si sono riproposti anche in queste settimane, ricalcano uno scenario idrico ormai noto. L’erogazione alle utenze non viene assicurata con assiduità. L’associazione “Aria nuova” e il presidente Saverio Di Blasi hanno mosso un passo ufficiale con la presentazione di un esposto alle autorità. Denunciano non solo i disservizi continui ma inoltre la gestione di un sistema che non ricalca i dettami della normativa in materia e degli obblighi contrattuali. Già diversi anni fa, l’associazione, con un’iniziativa condivisa insieme ad altri esponenti locali, riuscì a far aprire un giudizio penale, a seguito di disservizi idrici protratti per giorni nella zona di Ospizio Marino.