Disservizi idrici in diverse zone della città, Di Stefano: “Caltaqua deve spiegare”

Gela. Le difficoltà idriche non sono superate e questo lo sanno anche a Palazzo di Città. In diverse zone, proseguono i disservizi. Segnalazioni arrivano da Caposoprano (parte alta), San Giacomo e Scavone. I turni di erogazione comunicati da Caltaqua non vengono coperti e tanti devono necessariamente ricorre alle autobotti private, quando ci sono. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l’amministrazione, con in testa l’assessore Filippo Franzone, stanno monitorando l’andamento dell’emergenza ma si fa sempre più pressante il bisogno di un confronto direttamente con il management di Caltaqua. “Non è una situazione che può andare avanti in questo modo – sottolinea Di Stefano – passiamo gran parte delle giornate a rispondere a tutte le richieste che arrivano dai cittadini. Dovrebbe essere Caltaqua a dare spiegazioni agli utenti. A breve, voglio valutare tutta la situazione, convocando l’azienda. Non si può proseguire in questo modo”.