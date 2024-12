Dissesto, atto sui criteri di pagamento dei debiti trasmesso al ministero e alla Corte dei Conti

Gela. La scorsa settimana, i tre componenti della commissione straordinaria di liquidazione, che stanno avviando la fase di pagamento dei debiti pregressi del Comune, fino al 2021, hanno definito i parametri per la copertura dei crediti vantati da chi ha pendenze verso Palazzo di Città. Il provvedimento è stato adesso trasmesso al Ministero dell’interno, che segue la procedura di dissesto, e inoltre alla Corte dei Conti, alla prefettura, al sindaco, al dirigente del settore finanziario e ai revisori del municipio. I debiti maturati entro il 31 dicembre 2013 verranno corrisposti al sessanta per cento, con un abbattimento quindi del quaranta per cento. Per le pendenze maturate dall’1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2020, la corresponsione sarà del 55 per cento e con abbattimento del quarantacinque per cento. Infine, per i debiti concretizzati dall’1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la corresponsione sarà del cinquanta per cento e con un abbattimento del restante cinquanta per cento. “I debiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato saranno liquidati e pagati nella misura del cento per cento”, viene inoltre riportato.