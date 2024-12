Il dramma per la morte di Andrea Bevelacqua, la sua passione per la moto e la tragedia

Gela. Un vero e proprio dramma, per i familiari, per i colleghi di lavoro e per gli amici che stavano sempre insieme a lui. La morte del ventisettenne Andrea Bevelacqua ha scosso tutti. L’impatto di questa mattina, lungo un tratto stradale della zona industriale, è stato fatale. È finito a terra, inerme. I soccorritori non hanno potuto fare molto altro. Sulla dinamica sono in corso attività di verifica, condotte dagli agenti della polizia municipale. Era in sella alla sua moto da cross, una vera e propria passione, per lui e per gli amici che la condividevano.