Dissesto, Caci: “Emendamento Lombardo per un contributo al Comune, Mpa vicino alla giunta e alla città”

Gela. Il contributo finanziario per i Comuni in dissesto, oltre i venticinquemila abitanti, sembra ormai piuttosto scontato, aprendo quindi allo stanziamento per Gela. È uno degli obiettivi che si è posto l’amministrazione comunale, attraverso un dialogo bipartisan. Negli scorsi giorni, i dem all’Ars avevano formalizzato un emendamento alla finanziaria in tal senso. L’iniziativa però arriva adesso dal parlamentare Mpa Giuseppe Lombardo. “L’emendamento alla legge finanziaria è stato formalizzato dall’onorevole Giuseppe Lombardo – dice il riferimento territoriale autonomista Rosario Caci – abbiamo avuto rassicurazioni. Questo dimostra che l’Mpa, a tutti i livelli, è sempre vicino al territorio. Siamo in continuo contatto con i nostri riferimenti regionali. Ci sono tutte le possibilità per dare un sostegno alla città e al nostro Comune, attualmente in dissesto. Il partito agisce a favore di una giunta, come la nostra, che non è di centrodestra. Non ci poniamo vincoli”. La norma regionale, inizialmente, prevedeva un contributo finanziario solo per i Comuni in dissesto, con un massimo di venticinquemila abitanti.