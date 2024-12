Dissesto e royalties, Mancuso: “Non sono stato invitato, ho voluto io la norma già con la giunta Greco”

Gela. Al tavolo istituzionale di ieri, indetto a Palazzo di Città dal sindaco Di Stefano, salvo poche eccezioni, anche tra le fila di Forza Italia (hanno risposto infatti gli europarlamentari Falcone e Chinnici), il centrodestra non ha preso parte. Non c’era sicuramente il gruppo locale FI così come mancava il parlamentare regionale del partito Michele Mancuso, punto di riferimento per gli azzurri locali. “Io non sono stato invitato – spiega – non mi risultano comunicazioni ricevute. Probabilmente, non avrei partecipato perché sono molto impegnato, in questo periodo, con la commissione bilancio dell’Ars, visto che si avvicina la discussione della legge finanziaria. Fino a oggi, comunque, non ho visto uno spirito di responsabilità e di coinvolgimento da parte dell’amministrazione comunale. Forza Italia è a disposizione della città, anche nella vicenda del dissesto e delle soluzioni da adottare per superarlo. Questo significa sostenere iniziative concrete e che abbiano un fondamento, a favore della città. Non possiamo appoggiare a prescindere eventuali proposte, anche sbagliate, di un’amministrazione di centrosinistra. Non abbiamo motivo di fare inciuci con nessuna amministrazione di centrosinistra”. Il sindaco Di Stefano e gli alleati, con in testa dem e pentastellati, stanno spingendo affinché il Comune possa accedere al contributo regionale per gli enti in dissesto e inoltre per una norma che consenta di attivare il fondo vincolato delle royalties estrattive, attualmente a quota trenta milioni di euro. “Vorrei ricordare che da sette anni faccio parte della commissione bilancio all’Ars – aggiunge Mancuso – le norme che fino a oggi sono intervenute a regolare la materia delle royalties, anche per il territorio locale, le abbiamo volute e sostenute. Sono sempre stato tra quelli che hanno votato a favore. Invece, ci considerano come se fossimo estranei. Noi abbiamo permesso queste norme, insieme al governo regionale di centrodestra”.