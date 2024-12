Albert Nuova Città di Gela, si cerca la sesta sinfonia

Gela. Se è vero il detto secondo cui l’appetito vien mangiando, quest’Albert Nuova Città di Gela, di questo passo, man mano che andrà avanti il campionato ci farà divertire sempre di più. Dopo il turno di riposo dello scorso fine settimana, le giallorosse scenderanno in campo domani per l’ennesimo pomeriggio di sport esaltante. I risultati finora sono stati più che positivi: 5 vittorie su 5 e punteggio quasi pieno, se non fosse per un punto perso contro l’Original Kondor dopo aver trionfato al tie-break, concedendo due set alle avversarie.