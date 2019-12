“DiventeràBellissima non avrà gruppo consiliare”, Orlando: “Cascino? Non c’è nessuna rottura”

Gela. “DiventeràBellissima non avrà un gruppo consiliare. L’ho già comunicato al sindaco”. Il commissario cittadino Michele Orlando, dopo giorni di attesa, spiega che il consigliere Vincenzo Cascino non li rappresenterà. Nella precedente esperienza all’assise civica, Cascino è stato capogruppo del partito del presidente della Regione Nello Musumeci. Oggi, invece, continuerà la sua esperienza, ma a quanto pare senza i “colori” politici ufficiali di “DiventeràBellissima”. “Con Cascino non c’è nessuna rottura – prosegue Orlando – è stato eletto in una lista civica e proseguirà la sua esperienza all’assise civica. L’incertezza che ha dimostrato in queste settimane, ci ha spinti a decidere di non schierare un gruppo consiliare. Rimane comunque un tesserato e i rapporti personali sono ottimi”. Cascino, dopo il confronto cittadino con i vertici provinciali e regionali del gruppo di Musumeci, sembrava destinato ad ufficializzare la presenza di “DiventeràBellissima” tra i banchi della maggioranza del sindaco Lucio Greco. Così non è stato e Orlando ha scelto, insieme agli altri esponenti locali, di guardare dall’esterno del consiglio comunale.