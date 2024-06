Domani aprono i seggi per europee e amministrative, in città tante rinunce di presidenti e scrutatori

Gela. Domani si aprono i seggi per le elezioni europee e amministrative. Un inedito quasi assoluto in città, il doppio voto nella stessa tornata per il Comune e per il Parlamento Ue. In queste ore, la macchina organizzativa istituzionale è in moto per definire gli ultimi aspetti. In Comune, si sono però susseguite le comunicazioni di rinuncia da parte di scrutatori sorteggiati e soprattutto di tanti presidenti di seggio. Negli uffici municipali, i funzionari stanno cercando di coprire i vuoti che ancora ci sono proprio a causa delle tante defezioni.