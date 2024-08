Donegani, “cambi di casacca e trasformismi mettono a rischio i veri interessi dei cittadini”

Gela. Il sospetto è che i “trasformismi” stiano prendendo il sopravvento nell’azione dell’amministrazione comunale. Il leader del laboratorio politico “Progressisti e rinnovatori”, Miguel Donegani, non ci gira intorno. Le ultime voci che si concentrano sulla fase 2 della giunta Di Stefano sembrano fare da sprone alle perplessità. “PeR” al ballottaggio non si è schierato ufficialmente. “Avvertiamo un indebolimento dei ruoli politici, di ideali e di rappresentatività. Preoccupa la mancanza di una linea di demarcazione che rimarchi posizioni politiche – precisa l’ex parlamentare Ars – che a livello nazionale e regionale sono evidenti mentre a livello locale sembra ci sia una sorta di accordo politico per garantire posizionamenti personali e strategie partitiche. La mia campagna elettorale, il programma politico, la scuola politica di “PeR” hanno centrato tutto sui temi e sui programmi. A breve da lì ripartiremo”. Per Donegani il rischio vero è di anteporre i “personalismi” alle vere esigenze della città. “Quando in politica non si avverte più chi è la maggioranza e chi è l’opposizione – dice Donegani – a farne le spese sono sempre i cittadini. Perché si è anteposto l’obiettivo partitico e personale alla città e ai cittadini. La questione morale, i cambi di casacca, i trasformismi, non possono prendere il sopravvento sui bisogni e sulle necessità dei cittadini. “PeR” anteporrà la coerenza, gli ideali e le priorità del territorio, che andranno rilanciati con politiche serie, con competenza ed etica politica”.