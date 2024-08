Le ricerche di Nardo sulle nanotecnologie, scelto come relatore per due congressi in Giappone

Gela. Ormai da diversi anni con la sua start up innovativa “Antifemo” si muove su versanti nazionali e internazionali, soprattutto sulla scia della tecnologia brevettata Np-biotech. Il chimico industriale Fabrizio Nardo, nei prossimi mesi, sarà impegnato in Giappone. Un primo invito, sul tema delle nanotecnologie applicabili a settori produttivi, lo ha ricevuto per far parte dei relatori del secondo “Global meet on materials science & nanoscience”, che si terrà ad Osaka, ad ottobre. Ci saranno ricercatori, istituzioni scientifiche e tante eccellenze di un settore tutto in fase di evoluzione. Tra questi, l’invito è stato esteso al chimico industriale gelese, che ha come base di lavoro diverse Regioni italiane. Continua comunque a sviluppare progetti sul territorio siciliano, tra i più importanti quello che gli venne commissionato dal Comune di Vittoria per la conversione degli scarti agricoli in biofertilizzante.