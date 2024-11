Donegani, “tassa di soggiorno è segno dell’assenza di una visione di città”

Una scelta, quella del sindaco, che per Donegani non ha una vera fondatezza pratica. “Non può che evidenziarsi un certo pressappochismo in materia finanziaria e contabile ai sensi del decreto legislativo del 14 marzo 2011. Stabilisce che i proventi della tassa di soggiorno devono essere reinvestiti esclusivamente in ambito turistico con capitoli vincolati e destinati. Pertanto la scelta di introdurre la tassa di soggiorno è solo un deterrente all’ingresso di turisti in città, altresì si fa notare che in questo momento di dissesto il Comune non potrà attuare iniziative per aiutare il commercio e le attività locali, quindi questa tassa danneggia gli stessi imprenditori e rende la città più chiusa in se stessa invece che aprirla a nuovi visitatori e turisti che potrebbero spendere, consumarne, pernottare e fare acquisti in città”, conclude Donegani.