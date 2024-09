Donna abusata e costretta a prostituirsi, chieste condanne per i due imputati

Gela. Avrebbero abusato di una donna, ex compagna di uno di loro, inducendola anche a prostituirsi. Sono pesanti le contestazioni che hanno portato la procura a richiedere condanne, al termine del dibattimento. Sei anni sono stati indicati per Emilio Recca e due anni e mezzo per Rosario Tumino. L’attività di indagine portò a ricostruire pure una presunta attività volta a trovare contatti per incontri sessuali a pagamento. La donna infatti sarebbe stata indotta ad approcciarsi con clienti che venivano individuati attraverso siti internet e social network. Le difese, sostenute dai legali Davide Limoncello e Francesco Garofalo, in aula, esponendo le conclusioni, hanno respinto il quadro ricostruito dalla procura.