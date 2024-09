Dimissioni Caci, si cerca di stringere i tempi per l’insediamento di Oliveri

Gela. L’insediamento, attraverso la procedura di surroga, potrebbe avvenire già nel corso della seduta ordinaria dell’assise civica, fissata per martedì prossimo. La presidenza del consiglio sta lavorando per fare in modo che l’architetto Cristina Oliveri, dalla prossima settimana possa prendere posto in aula. Subentra all’imprenditore Angelo Caci che questa mattina ha formalizzato le proprie dimissioni, facendo richiamo a ragioni “strettamente riservate e personali”. Oliveri ha corso alle amministrative proprio insieme a Caci, nella lista “bicicletta” Lega-Cosentino sindaco. Entrambi erano riferimenti del gruppo strutturato intorno all’ingegnere Cosentino.