Donna multata di 600 euro per abbandono rifiuti ma in via Cascino ricompaiono

Gela. Primi effetti sulla stretta controlli rifiuti. Una donna è stata beccata mentre abbandonava un sacchetto di rifiuti in via Delle Dune, in contrada Femminamorta. Sono stati i vigili urbani a fermarla, sanzionandola di 600 euro. E’ successo questa mattina durante un pattugliamento del territorio in servizio di contrasto all’abbandono rifiuti.

In città intanto prosegue il servizio di rimozione dei cumuli di rifiuti, frutto di 28 giorni di abbandono selvaggio. La ditta Licata non si sta limitando alla rimozione ed allo spazzamento ma anche alla bonifica con lancia termica. La puzza in molte aree è rimasta ma la vera sfida è rappresentata dal dopo rimozione.