Dopo ventisette anni gli alunni della 5A del liceo scientifico di nuovo insieme

Gela. L’estate è sempre più spesso tempo di ritorni e di rimandi al passato. Così, è stato anche per gli ex alunni della 5A del liceo scientifico “Elio Vittorini”. Si sono rivisti, in un locale del centro storico cittadino, dopo ventisette anni dal diploma. Come spesso capita, esigenze di studio, di lavoro e più in generale di vita, li hanno portati anche a lasciare la città. Però, la volontà di rivedersi e di dedicarsi una serata non è mai venuta meno. Insieme agli ex alunni, c’erano i loro familiari. Oggi, sono medici, giornalisti, avvocati, insegnanti, assicuratori, psicologi, ingegneri e gestori di strutture balneari. Quella trascorsa in città non sarà l’ultima loro volta. Si sono già ripromessi una gita in Irlanda, a Dublino.