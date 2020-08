“Dov’è delibera fondi Museo del mare?”, Di Paola: “Città ormai stanca degli annunci”

Gela. “Se dovessimo affidarci solo alle parole di assessori regionali e deputati, lo stanziamento dei fondi per il Museo del mare doveva già essere cosa fatta. Ma dov’è la delibera di giunta che mette a disposizione i cinque milioni di euro?”. Il deputato grillino all’Ars Nuccio Di Paola spiega che dei soldi preannunciati, anche in maniera plateale, dagli assessori regionali Gaetano Armao (che è vicepresidente della Regione) e Marco Falcone e dal deputato forzista Michele Mancuso, si sono perse le tracce. “Vorrei capire dov’è la delibera di giunta che stanzia i soldi – prosegue – sono passate almeno due settimane dall’audizione in commissione cultura all’Ars, alla quale hanno partecipato l’assessore Alberto Samonà, il direttore generale e il capo di gabinetto. Avevano annunciato che il Museo del mare per la nave greca è una priorità del governo Musumeci, ma ancora non c’è la delibera. La città è ormai stanca degli annunci”.