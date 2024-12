Doveva pagare, minacce e aggressione ad un esercente: “Vicini alla stidda”, aperto giudizio

Gela. Avrebbero imposto il pagamento a un esercente impegnato nella vendita di fiori, anche nell’area del cimitero Farello. E’ stato aperto il dibattimento nei confronti dei coinvolti, poi sottoposti a misura di custodia cautelare. Per i pm della Dda di Caltanissetta, ci sarebbe stato l’intervento di giovani leve della stidda, proprio per intimidire il commerciante. Sono a processo, davanti al collegio penale presieduto dal giudice Miriam D’Amore, Orazio Manfrè, Salvatore Cavallo, Paolo Franco Portelli, Saverio Susino e Rocco Ciaramella. Il collegio ha autorizzato la perizia sul contenuto delle intercettazioni. Ci sono state alcune produzioni documentali dei difensori. Per gli inquirenti, ci sarebbero state non solo le minacce e l’aggressione ma pure il furto dell’hard disk sul quale pare fossero registrate le immagini della videosorveglianza dell’attività commerciale dell’esercente preso di mira, a sua volta legato da vincoli familiari a uno degli imputati. Ricostruzione contestata dalle difese.