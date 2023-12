Droga in casa per lo spaccio, quarantenne in carcere: sequestrato anche denaro

Mazzarino. L’arresto è stato convalidato e il quarantenne mazzarinese Alessandro Trovato è sottoposto alla custodia cautelare in carcere. È accusato di detenzione di cocaina e hashish, per lo spaccio. Sono stati i carabinieri ad arrivare nella sua abitazione, dove oltre alla droga hanno trovato tutto il necessario per il taglio e il confezionamento e ancora una somma di denaro (poco più di mille euro). Difeso dal legale Alfonso Russo, negli scorsi giorni Trovato si è presentato davanti al gip. Come chiesto dalla procura di Gela, l’arresto è stato convalidato, con la custodia in carcere. L’indagine fatta scattare dai militari dell’arma è partita anche dal malore di una giovane, che ha poi ammesso di aver acquistato cocaina proprio dal quarantenne.