Niscemi ospite della vicecapolista Megara: la Vigor cerca punti preziosi per i playoff

Niscemi. Scontro ad alta quota fra Niscemi e Atletico Megara, rispettivamente prima e seconda del girone D del torneo di Promozione. I gialloverdi, ad Augusta, faranno visita alla propria principale inseguitrice, anche se il distacco è piuttosto ampio e, in caso di vittoria dei ragazzi guidati da mister Comandatore, si estenderebbe addirittura a 13 punti. Un divario non indifferente e, a breve, aritmeticamente insormontabile. La Vigor Gela, invece, dopo aver perso il derby proprio contro i cugini gialloverdi, si prepara per affrontare il Città di Canicattini, in zona retrocessione e alla ricerca di punti preziosi per uscirne fuori.