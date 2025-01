“Mandamento di Gela in stile corleonese”: protesta Anm all’inaugurazione dell’anno giudiziario

Gela. Armi e droga, sono questi i due punti essenziali alla base del “mandamento di Gela”. Così, questa mattina, si è espresso il procuratore generale presso la Corte d’appello di Caltanissetta, Fabio D’Anna. A preoccupare, come sottolineato nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, sono principalmente le armi. Per D’Anna, la criminalità gelese ha la disponibilità anche di “armi da guerra”, in stile “corleonese”. Non si fa scrupolo, quindi, a ricorrere alla violenza più efferata. Il magistrato ha parlato di una criminalità tra le più armate d’Italia. Non a caso, negli ultimi anni, pm e forze dell’ordine hanno effettuato sequestri di armi e droga, in maniera ingente.