“È stato un primo approccio”, Donegani: “Coalizione progressista, non rinunciamo alla coerenza”

Gela. “Un primo approccio, nel tentativo di fare sintesi tra forze progressiste”. L’ex parlamentare Ars Miguel Donegani, ispiratore del laboratorio politico “PeR”, era alla riunione tenutasi nel fine settimana appena trascorso e che ha messo insieme una pletora di forze politiche e movimenti civici, che hanno risposto ad un appello generale per un progetto destinato alla città, anche “di prospettiva”. Non più un tavolo, così è stato riferito, ma uno sviluppo ulteriore. Una sorta di agorà che dovrà reggersi sul confronto programmatico. “Ci siamo presentati con un’ampia delegazione – spiega Donegani – c’erano il segretario del laboratorio Franco Liardo, il vice Orazio Romano e il riferimento di Sinistra italiana Paolo Cafa’. Noi siamo rimasti coerenti con ciò che abbiamo sempre detto. Abbiamo spiegato che la coalizione dovrà essere di centrosinistra, chiaramente aperta anche a forze moderate ma che si rivedono nel campo progressista. Quando ho parlato di coalizione potabile, mi riferivo proprio a questo. Non rinunceremo mai alla nostra coerenza politica né intendiamo annacquarla. Dobbiamo essere presentabili alla città”. “Un’alleanza chiara”, Donegani tende a ribadirlo. Ormai da mesi, il laboratorio”PeR”, che ha da poco ufficializzato la seconda lista “#2029-Gela prima di tutto”, sta lavorando al programma e a ricreare un tessuto di collegamento “con la città”. L’ex parlamentare regionale è tra le figure che potrebbero porsi alla guida di un progetto amministrativo, anche se il confronto è appena iniziato. “Non abbiamo mai posto veti su partiti, liste o persone – aggiunge – ma la pregiudiziale su un’alleanza chiara rimane e non viene meno. È un baluardo”.