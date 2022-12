E’ tutto un altro Gela FC, 3-0 al Castellammare con super Abate

Gela. Meglio di così non poteva chiudere l’anno il Gela FC. Una vittoria netta quella dei gialloneri, con Abate protagonista del match ed autore di una doppietta ed al quinto gol stagionale. Con cinque nuovi acquisti subito in campo, la squadra di Pensabene dimostra di essere di un’altra pasta.

Cronaca

5’ GOL DEL GELA FC. Dalla punizione di D’Amico sulla respinta del palo Simone Abate è il più lesto di tutti a ribattere in porta.

10’ Ingenuità di Giuffrida, che rifila una gomitata a Tarantino e gialloneri in 10 per tutto il resto della partita.

17’ Girata di Luka Valenti deviata in angolo.

34’ Primo pericolo per i gialloneri con Di Martino costretto ad allungarsi e deviare in angolo.

37’ Pizzo chiude una azione corale del Castellammare ma Di Martino gli chiude ancora una volta lo spazio.

41’ Incomprensione tra DI Martino e Toledo che per poco non si trasforma in assist involontario per gli attaccanti in tenuta nera.

SECONDO TEMPO

4’ Gela FC subito forte in avanti. Dal cross di Tomaino c’è l’aggancio di Abate e la parata di Grimaudo.

25’ Ci prova Milana dalla distanza, con Di Martino che si oppone con i pugni.

31’ RIGORE PER IL GELA FC. Fallo ingenuo di Milana su Abate.

33’ GOL DEL GELA FC. Dal dischetto Abate raddoppia e realizza la sua personale doppietta.

47′ GOL DEL GELA FC. La chiude Buscetta, che bagna con un gol il suo esordio.