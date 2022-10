Edilizia scolastica, studenti in sciopero: “Più interventi negli istituti della città”

Gela. Incentivare gli interventi di manutenzione nelle scuole è il motivo che ha spinto gli studenti di tutti gli istituti superiori della città a manifestare oggi. I ragazzi dopo un breve corteo si sono radunati all’esterno dell’auditorium del “Morselli” dove hanno avuto modo di parlare del grande problema dell’edilizia scolastica.

A Gela in ogni istituto, dalle elementari alle superiori, sono presenti delle criticità strutturali che mettono a rischio la salute degli alunni e dell’intero personale scolastico. Gli studenti sono veramente stanchi della situazione e vogliono far sentire la loro voce non solamente a livello locale, stanno infatti programmando uno sciopero per le strade di Caltanissetta insieme agli istituti delle città della provincia.

Tanti gli studenti che credono fortemente nello sciopero ma non sono mancati quelli che hanno sfruttato il momento per creare confusione lanciando piccoli petardi tra i partecipanti.