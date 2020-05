Emergenza al lungomare, fiamme al canneto segnalato dai commercianti

Gela. E’ andato in fiamme il canneto che costeggia il tratto ad est del lungomare Federico II di Svevia. Si è rivelato indispensabile l’intervento dei vigili del fuoco per domare il rogo che lambiva abitazioni e attività commerciali. I gestori di quest’ultime avevano sollecitato un intervento di pulizia e la rimozione del canneto proprio per scongiurare il pericolo incendi. Solo grazie al tempestivo intervento dei pompieri non si sono registrati danni a persone o cose.