Emergenza Covid, verso rientro a scuola in presenza: domani alunni in classe

Gela. Niente più Dad a partire da domani. Sembra ormai scontato il ritorno in presenza per tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della città, alla scadenza dell’ordinanza sindacale con la quale l’amministrazione aveva predisposto la didattica a distanza al rientro della pausa natalizia. I dati che arrivano sul fronte contagi sembrano corroborare la scelta di riaprire le scuole ed è difficile se non impossibile che il sindaco possa firmare una nuova ordinanza di sospensione delle attività in presenza, considerato anche i diversi pronunciamenti del Tar che hanno annullato ordinanze simili in diversi comuni siciliani. Domani, quindi, salvo imprevisti, dovrebbe tornare a suonare la campanella di inizio lezioni per tutti gli studenti cittadini, così come conferma lo stesso assessore all’istruzione Nadia Gnoffo.