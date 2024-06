Emergenza idrica, a San Giacomo residenti in fila per l’acqua dall’autobotte

Gela. La crisi idrica che si è nuovamente abbattuta sulla città sta mettendo in ginocchio tanti quartieri. Il municipio sta tentanto di arginare l’emergenza chiedendo anzitutto che Caltaqua provveda con le autobotti. A San Giacomo, dove è saltato il turno di fornitura, diversi residenti si sono messi in fila per l’acqua da un’autobotte. In Comune hanno comunicato che un’autobotte sarebbe stata prevista anche in largo San Biagio. Servono però soluzioni coordinate dalle istituzioni mentre l’Ati sta per attivare due nuovi pozzi a Pantanelli, come spiegato ieri dal presidente Massimiliano Conti.