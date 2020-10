Enel X con Sia per lo sviluppo di nuovi servizi finanziari digitali

ROMA (ITALPRESS) – Enel X Financial Services, la società del Gruppo Enel attiva nell’ideazione e promozione di servizi finanziari innovativi, ha firmato una partnership strategica con SIA, società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity, per la progettazione e realizzazione di nuove soluzioni di mobile banking.”Grazie alle piattaforme tecnologiche di SIA, caratterizzate dai più elevati livelli di affidabilità e performance, i clienti di Enel X potranno effettuare pagamenti in mobilità, anche via smartphone, in modo facile, veloce e sicuro – si legge in una nota -. Con il supporto di SIA, Enel X Financial Services gestirà molteplici tipologie di transazioni, a partire da quelle effettuate per la ricarica delle auto elettriche del circuito Hubject, joint venture di e-mobility a cui partecipano il Gruppo BMW, Bosch, EnBW, Enel X, Innogy, Mercedes Benz AG, Siemens e il Gruppo Volkswagen e che vanta oltre 750 business partner e 250.000 punti di ricarica interoperabili in tutto il mondo”.”Avere un partner innovativo e affidabile come SIA ci consentirà di sfruttare le enormi opportunità dell’Open Finance – afferma Giulio Carone, CEO di Enel X Financial Services -. Grazie a questa partnership strategica, saremo infatti in grado di sviluppare e offrire ai nostri clienti nuovi servizi di pagamento e di gestione dei flussi finanziari, partendo dalle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici. Si tratta di un’ulteriore dimostrazione delle enormi potenzialità offerte dalla digitalizzazione e dall’apertura dei mercati che consentiranno a Enel X Financial Services di rafforzare la leadership nell’ambito dei servizi finanziari”.”L’accordo strategico con Enel X Financial Services assume una particolare rilevanza perchè riguarda due eccellenze italiane, nei rispettivi settori di riferimento, che stanno contribuendo in modo significativo al processo di digitalizzazione dei pagamenti e puntano a rafforzarsi ulteriormente sul mercato internazionale – commenta Nicola Cordone, Amministratore Delegato di SIA -. Grazie alle proprie infrastrutture tecnologiche e alla capacità di sviluppare soluzioni innovative, SIA continua ad accompagnare la digital transformation di istituzioni finanziarie, PA e anche imprese che, grazie alla PSD2 e all’open banking, hanno l’opportunità di realizzare nuovi servizi di pagamento da offrire alla propria clientela”.(ITALPRESS).