Erano attraccate al porto senza autorizzazioni, militari capitaneria rimuovono imbarcazioni

Da quanto emerge, non ci sono precedenti dello stesso tipo, dato che il comandante Carbonara e i suoi militari hanno passato al setaccio autorizzazioni e provvedimenti. Le imbarcazioni rimosse sarebbero risultate del tutto non in regola. Non si escludono sanzioni nei confronti dei titolari. Negli ultimi tempi, le aree del sito portuale sono sotto verifica e non sono mancati i sequestri di aree di cantiere, riferibili a società che operano nella struttura.