Esonero dalla reperibilità, ospedale al “lumicino” nei festivi e notturni

Ad aggravare lo stato di salute in cui versa un sempre più politicizzato ospedale “Vittorio Emanuele”, la consapevolezza che quanto capitato all’incolpevole bimbo non sia un episodio casuale. L’indice accusatorio è puntato sulla decisione di concedere ai medici l’esonero dalla reperibilità sia per i giorni festivi che per i turni notturni nel silenzio di organizzazioni sindacali. Una decisione scellerata che sfocia, tra l’altro, proprio in quelle giornate, nella indisponibilità di servizi in Ortopedia e Chirurgia e nel ricorso al trasferimento anche in strutture ospedaliere diverse dall’Asp cl2. Prassi, quest’ultima, che genera un aumento della spesa da migrazione sanitaria. Il disagio in Ortopedia andrebbe avanti ormai da tre mesi e, secondo i bene informati, non dovrebbe tornare alla normalità nemmeno nell’imminente periodo estivo caratterizzato da una impennata di ricoveri per traumi da frattura. Intanto, molti nomi di dirigenti medici delle unità operative vitali e amministrativi del “Vittorio Emanuele” figurano nelle liste dei partiti che ambiscono ad uno scranno in consiglio comunale.