Pizzardi conferma l’appoggio a Di Stefano, “comunanza di obiettivi per una città solidale”

Gela. Non cambia le proprie intenzioni politiche. L’assessore uscente Antonio Pizzardi, che già al primo turno ha supportato la coalizione del candidato a sindaco Terenziano Di Stefano, conferma che la direzione non muterà per il ballottaggio. Pizzardi appoggia Di Stefano. Fa anche un bilancio di quanto portato avanti durante gli otto mesi di esperienza a Palazzo di Città, con deleghe importanti come la sanità, il patrimonio e il personale. “L’obiettivo principale è quello di avere una città solidale e attiva verso i più bisognosi, bella, vivibile e sicura, ponendo sempre come priorità la tutela della salute, la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del territorio e la sua sicurezza. Viviamo un periodo caratterizzato da delicate condizioni economiche e finanziarie che, riflettendosi in generale nel mondo del lavoro, comportano, come conseguenza, disagi e difficoltà per molti nuclei familiari. La cittadinanza – spiega Pizzardi – attende dagli amministratori, con ragione, trasparenza, correttezza e onestà, requisiti fondamentali per un buon governo, anche in considerazione della scarsa fiducia verso la classe politica in generale. In questo momento, i cittadini hanno bisogno di percepire una classe politica che lavori per il bene comune, con proposte concrete”.