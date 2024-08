“Essere oltre”, Tedx al teatro “Eschilo”: i sette speaker scelti per questa edizione

“Coglieremo – spiegano gli organizzatori – l’essenza come queste storie di singolarità, raccontate dai protagonisti. Comprenderemo come abbiano saputo trasformare le vite degli individui e plasmare il futuro delle varie Comunità. Gli speakers, provenienti da diversi ambiti disciplinari e professionali, condivideranno le loro visioni, idee e progetti innovativi che hanno portato alla creazione di esperienze uniche e straordinarie”.

TedxGela è diventato un appuntamento annuale imperdibile: dopo il TedxSalon del maggio scorso, per la prima volta a Gela gli eventi Tedx raddoppiano.

“Vi aspettiamo – concludono gli organizzatori – per vivere e condividere un’esperienza unica. Ascoltare storie, conoscere i protagonisti. Guardare il mondo con gli occhi di chi ha avuto una visione. O, più semplicemente, ha provato a cambiare se stesso. Abbracciando la signorilità dell’essere”. Di seguito gli speaker che prenderanno parte a questa edizione: Nicola Donti, Egle Doria, Giulia Mei, Alessandro Cacciato, Cibo, Andrea Caschetto e Daniele Panarella.