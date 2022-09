Estorsioni stiddari, ex titolare sanitaria: “Mai richieste di denaro dai Nicastro”

Gela. “Mai ricevuto richieste estorsive dai fratelli Nicastro”. In aula, davanti al collegio penale del tribunale, ha parlato l’ex titolare di una sanitaria, Giuseppe Nocilla, a sua volta a processo per l’ipotesi di favoreggiamento. Sono fatti finiti in una delle costole dell’inchiesta “Agorà”, sulla rete estorsiva degli stiddari. “Simone Nicastro e Davide Nicastro li conosco perché erano clienti della nostra sanitaria, che poi abbiamo chiuso. Non mi hanno mai chiesto denaro. Acquistavano regolarmente. Non avevamo altri rapporti”, ha confermato. Altri imputati, attraverso i loro legali, hanno chiesto di essere sentiti dal collegio penale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore. Secondo i pm della Dda di Caltanissetta, ci sarebbero stati imprenditori ed esercenti locali che avrebbero omesso di denunciare richieste estorsive.