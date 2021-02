“Euroambiente” dice no ai due lavoratori in protesta, non verranno riassunti

Gela. Sembrava potesse aprirsi una breccia nella trattativa avviata per il ritorno al lavoro di due operai, i cui contratti non sono stati rinnovati dagli imprenditori di “Euroambiente”, azienda impegnata nei servizi di giardinaggio e manutenzione del verde per conto di raffineria. Invece, questa mattina è arrivata la conferma del no ad un eventuale rientro. I due lavoratori, che erano già impegnati in questa attività con la precedente appaltatrice, pare non rientrino più nei programmi della società toscana. Una scelta che è stata comunicata al segretario provinciale dell’Ugl metalmeccanici Francesco Cacici, che ha sostenuto la protesta dei due operai.