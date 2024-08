“Eventi con i privati, chiesto stand alla Bit”, Favitta: “Giunta? Scelte sono del sindaco”

Gela. La situazione finanziaria del municipio, con il dissesto, non permette troppi voli pindarici e anche gli eventi estivi, come conferma una delibera appena approvata dalla giunta, saranno quasi esclusivamente a carico dei privati. “Soluzioni diverse, purtroppo, non ce ne sono – dice l’assessore al ramo Giuseppe Favitta – ringrazio i privati che si stanno mettendo a disposizione. Il Comune, allo stato, può concedere il patrocinio, con il pagamento del suolo pubblico. Ci siamo insediati ad inizio luglio e la precedente amministrazione non aveva predisposto un avviso per programmare una stagione estiva. Cercheremo di fare quello che è possibile, nonostante la situazione”. Saranno quindi le iniziative private a tracciare la via, dato che le risorse municipali risentono delle vicende che hanno portato alla dichiarazione di dissesto. “Iniziative vogliamo comunque portarne avanti – precisa l’assessore – al parlamentare regionale Scuvera ho consegnato la richiesta per un padiglione gelese alla Bit di Milano, una delle ferie di riferimento per il turismo, nazionale e internazionale”. Favitta, che ha ricevuto la delega dal sindaco Di Stefano, ha condotto una prima verifica sulle strutture sportive. “Ho già incontrato le società calcistiche, ad iniziare dalle due principali che sono iscritte ai rispettivi campionati – continua – a tutti ho chiesto di concertare e di collaborare per l’uso dell’impiantistica. È inutile alimentare eventuali dissapori. Ho avuto interlocuzioni con le società e con le associazioni che stanno preparando, tra gli altri, i i campionati di basket e pallavolo. Mi pare ci sia spirito collaborativo da parte di tutti”.