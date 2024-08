Macchitella lab, continua dialogo con Eni: Di Stefano, “ci sono tutte le condizioni per concludere”

Secondo il primo cittadino, non ci sono pezzi mancanti. “La questione della ristrutturazione è stata completata – sottolinea – il comodato d’uso è stato definito, abbiamo apportato modifiche minime chiedendo qualche anno in più. Abbiamo lavorato sul punto della somma da trecentomila euro per acquisire l’area, rispetto agli iniziali seicentomila euro. Poi, sono previsti gli stanziamenti che ci devono essere trasferiti per la messa in sicurezza della zona esterna. Non vedo alcun tipo di impedimento. Ci sono tutte le condizioni per concludere e dare alla città questa struttura molto importante”. Di Stefano pare intenzionato a percorrere un sentiero amministrativo che passa ancora una volta dal dialogo con la multinazionale, alla quale non a caso è stato chiesto inoltre lo sblocco di un milione di euro, come fondo da destinare agli incarichi tecnici per i progetti, così da attenuare le carenze di personale tra gli uffici dell’ente municipale.