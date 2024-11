Eventi, Donegani: “Incongruenze con la commissione, sindaco commissaria l’assessore al ramo”

Gela. L’opposizione fuori dal municipio guarda agli ultimi sviluppi amministrativi e la vicenda della commissione, chiamata a valutare le proposte per gli eventi di fine anno, non dà segnali favorevoli. Il fondatore del laboratorio “PeR” Miguel Donegani ritiene addirittura che in questo modo il sindaco Di Stefano abbia voluto “commissariare” l’assessore al ramo. “Ho notato dall’opposizione qualche osservazione pertinente. Ma non posso che constatare mio malgrado che non è accaduto da parte di chi ci amministra. Oltre al palese dispregio dell’articolo 7 dell’avviso pubblico, che afferisce le competenze della commissione pertinente con nomina dirigenziale e non con delibera o determina sindacale, come invece si è fatto, c’è un aspetto politico non indifferente a corredo di tutto ciò. Facciamo per un attimo un ragionamento per assurdo, si vuole nominare una commissione che deve selezionare anche la congruità delle proposte di privati? La stessa dovrebbe essere esterna ai rapporti di giunta ma anche del consiglio, quindi che senso ha mettere dentro la commissione gli assessori al ramo? Vuol dire che non ti fidi dell’assessore nella selezione autonoma delle richieste e si vuole esercitare un controllo tramite la commissione?”.