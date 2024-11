“Incardona lasciò l’opposizione dopo poche settimane”, Pellegrino: “Nessun inciucio con la giunta”

Gela. Un’opposizione “intelligente” non è da scambiare con “un inciucio”. Il consigliere comunale Gabriele Pellegrino non condivide affatto le critiche che fuori dal municipio si concentrano sull’approccio della minoranza, ritenuto fin troppo tenero. L’ex assessore Salvatore Incardona ha descritto un’opposizione quasi silente, anche davanti a temi essenziali per il programma amministrativo. “E’ un paradosso – dice Pellegrino – probabilmente, l’ex assessore Incardona, che è stato fino all’ultimo giorno nella giunta Greco, non è abituato a fare opposizione. La lasciò dopo poche settimane dal suo insediamento in consiglio, per passare con la maggioranza di Greco e Di Stefano. Secondo la sua valutazione, l’attuale opposizione dovrebbe portare in aula un tema come il dissesto, che lui e la sua giunta hanno decretato, oppure la vicenda del contratto Ghelas, fermo da quando lui e la sua giunta erano in carica. Noi, da opposizione penso ragionata e intelligente, stiamo aspettando che l’amministrazione possa rodarsi e portare atti concreti, dal bilancio stabilmente riequilibrato e fino al Piano del demanio marittimo. Giudicheremo su questi aspetti. E’ inutile, in una situazione come quella attuale, fare opposizione a prescindere. Non serve a nulla. I consiglieri di opposizione invece stanno lavorando facendo da pungolo e operando nelle commissioni, con proposte concrete”.