Eventi estivi, nonostante il dissesto l’amministrazione ci prova: pubblicato l’avviso

Gela. L’amministrazione comunale ci prova, seppur le condizioni finanziarie del municipio non siano delle migliori, causa dissesto. E’ stato pubblicato l’avviso per le proposte volte agli eventi estivi. Privati e associazioni potranno aderire entro il 23 agosto. Chiaramente, a stagione abbondantemente iniziata, si tratterà di un calendario non proprio folto. L’amministrazione si è insediata da poco e un calendario estivo non c’era ancora. Il segretario generale Carolina Ferro ha rilasciato l’avviso pubblico. Si tratta in gran parte di eventi i cui costi dovranno essere sostenuti da chi li propone. Palazzo di Città, con il dissesto, non può fare passi azzardati. Il patrocinio dell’ente comunque assicura servizi e il pagamento del suolo pubblico. Per il resto, tutti gli oneri principali saranno a carico dei privati, come aveva già anticipato l’assessore Giuseppe Favitta.