Eventi natalizi e di fine anno, incarico a un’associazione per la realizzazione: affidato il servizio

Gela. Sono somme vincolate, da destinare esclusivamente agli eventi natalizi e di fine anno. Alcune settimane fa, l’amministrazione comunale ha deciso di affidare l’incarico per la programmazione alla società agrigentina Mcn edizioni di Azzurra Guglielmino, per circa 21 mila euro. Le attività sono coperte con i 196 mila euro delle variazioni approvate dall’Ars, su iniziativa del parlamentare M5s Nuccio Di Paola. Il settore comunale servizi sociali, demografico, sport e cultura, adesso ha proceduto ad affidare le attività di organizzazione e realizzazione degli eventi a un’associazione, Semì Spazi condivisi. Il totale è di poco più di 109 mila euro. Sono gli importi destinati a coprire i costi degli eventi e quelli per i servizi connessi. Il fondo da 196 mila euro va usato entro fine anno, così da non perdere lo stanziamento. L’associazione ha ottenuto l’affidamento attraverso il sistema telematico Mepa.