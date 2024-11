Eventi, ora la commissione interna: Licata, “sindaco sprovveduto oppure imprudente”

Gela. Un sindaco “sprovveduto” o “nel migliore dei casi veramente imprudente”. Il commissario Dc Giuseppe Licata chiama in causa direttamente il primo cittadino Di Stefano e ancora una volta il nodo è quello degli eventi che saranno organizzati dall’amministrazione comunale nel periodo di fine anno, sfruttando i fondi delle variazioni approvate dall’Ars. Dovevano essere estivi ma in realtà, visti i tempi stretti, saranno invece concentrati a fine anno e nel periodo natalizio. L’amministrazione si era orientata per la nomina di una sorta di “direttore artistico” esterno, che coordinasse indicando i criteri di scelta delle iniziative da finanziare. Ieri, con propria determina, il sindaco ha optato per una commissione interna, composta dagli assessori Altamore e Di Cristina, dai consiglieri Cavallo e Giorrannello, dal dirigente del settore e da un funzionario municipale. Secondo Licata, ci sono troppe incongruenze. “Non si può trasformare una determina dirigenziale in determina sindacale – spiega – l’avviso iniziale fa riferimento ad una commissione da costituire attraverso una determina dirigenziale mentre il sindaco ha provveduto con propria determina”.