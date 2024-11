Royalties gas e non solo, Di Stefano contro “Prezioso” per Butera: “Ex giunta non si è accorta?”

Gela. Abbiamo già riferito della scelta della giunta comunale che si costituirà nel procedimento al Tar attivato dal Comune di Butera. La giunta Zuccala’ contesta i criteri di ripartizione delle quote previste per le royalties del progetto “Argo-Cassiopea”. E’ ritenuta insufficiente la soglia del 5,56 per cento a fronte del 47,53 per cento destinato a Gela e del 46,92 per cento previsto per Licata. Il sindaco Di Stefano e gli assessori hanno deciso di affidare un incarico legale, come abbiamo riportato. “Fino ad ora non ho detto niente ma non posso accettare che alla nostra città non vengano eventualmente riconosciuti i giusti ristori – spiega il primo cittadino gelese – l’estrazione di gas e lo stoccaggio sono concentrati sul nostro territorio e nell’area a terra appositamente realizzata, nei nostri stabilimenti”. L’amministrazione vuole quindi evitare una potenziale sospensiva che metta in discussione la percentuale riconosciuta dalla Regione.