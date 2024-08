“Eventi? Prova che ho fatto bene”, Incardona: “Cercato da FI e FdI, giunta? A disposizione”

Gela. “Gli eventi per la città solo se garantiti dai privati? Mi fa piacere che l’assessore Favitta abbia illustrato in modo chiaro quale sia l’attuale situazione del Comune. Evidentemente, quanto fatto da me durante l’esperienza in municipio non era affatto da buttare”. L’ex assessore e consigliere comunale Salvatore Incardona, che nella sua militanza nella giunta Greco ha condotto l’assessorato allo sport, turismo e spettacolo, oltre ad avere deleghe come l’istruzione e la cultura, ritorna su quanto riferito dall’attuale assessore al ramo Giuseppe Favitta. Il dissesto del municipio non permette di avere coperture finanziarie per eventi. Le variazioni approvate dall’Ars su iniziativa del parlamentare M5s Nuccio Di Paola dovrebbero far incamerare circa duecentomila euro. “È evidente che non esistono i libri dei sogni – aggiunge Incardona – con tutte le ristrettezze del municipio e grazie all’aiuto dei privati, sono riuscito ad organizzare non meno di centocinquanta eventi. Spero che il neo assessore possa dare un contributo importante, partendo da quello che è stato fatto. Secondo me è stato un errore invece scindere la delega agli eventi da quella alla cultura”. Incardona, terzo in assoluto tra i più suffragati alle recenti amministrative, è rimasto fuori dal consiglio. Al primo turno ha sostenuto Scerra. Al ballottaggio si è schierato con l’ingegnere Cosentino. La vittoria di Di Stefano e dei suoi alleati gli ha sbarrato le porte del municipio. “Dispiace ma si va avanti – precisa – il risultato personale è stato importante e non a caso mi stanno cercando in tanti”. Alle urne si è presentato tra le fila della lista “Moderati-Rinnova”. Un riferimento potrebbe essere proprio il centro moderato, come aveva già sottolineato. L’adesione ufficiale a “Noi Moderati” non c’è ancora, come abbiamo riportato alcune settimane fa.